أشهر الطهاة يقدمون الأطباق العالمية في معرض الشارقة للكتاب

(أنسامد) - أكتوبر 24 - روما - يقدم معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 الذي ينطلق في 2 نوفمبر المقبل في مركز أكسبو الشارقة من خلال ركن الطهي .. نخبة من أشهر الطهاة ومقدمي البرامج ومؤلفي كتب الطبخ من مختلف أنحاء العالم لتذوق وصفاتهم والتّعرف على أسرارهم في الطهي.



ويستضيف المعرض من إيطاليا كريسيتنا باورمان الحاصلة على إجازة في القانون والحريصة دائماً على إلهام جيل جديد من الطاهيات وقيادة حقبة جديدة وعصرية من الطهي الإيطالي والشيف أليساندرو بورغيزي وهو صاحب شركة "AB Normal - أي. بي. نورمال" التي تقدم الخدمات والاستشارات الغذائية.



ويشارك من إيطاليا أيضاً الشيف داميانو كارارا الحائز على جوائز عدة ومدير أحد المطاعم في الولايات المتحدة ولوكا مونترسينو المختص في صناعة المعجنات والباحث في مجال الطهي الصحي والمعجنات .



ويقدم الطهاة الضيوف 30 فعالية طبخ حية ضمن برنامج ركن الطهي الذي يفتح الأبواب على تجارب ثقافية متنوعة ويسهم في تعزيز الحوار بين الحضارات من خلال استعراض مجموعة من الأطباق التقليدية العالمية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هُويّة الشعوب التاريخية وتراثها الوطني.



تضم قائمة الطهاة المشاركين في دورة هذا العام الدكتورة نورهان قنديل مدربة اللياقة وخبيرة التغذية المعتمدة من مصر وهي رائدة أعمال رقمية وضيفة دائمة على شبكة قنوات سي. بي. سي. المصرية والشيف سالي فؤاد من مصر وهي المؤلفة لـ4 كتب عن التغذية السليمة للأطفال والكبار وصاحبة البرنامج التلفزيوني الخاص "لايف ستايل" الذي يركز على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي.



ومن الهند يشارك الشيف فيكي راتناني الذي قاده حبه للطعام إلى اكتشاف شغفه بالطهي ويعتمد في طبخه على بعض التقنيات الأوروبية والنكهات العالمية التي استوحاها من البلدان التي زارها ويشارك من إندونيسيا الشيف فندكس تينكر وهو مؤلف لكتب الطهي ومستشار متميز لجمعية الطهاة المحترفين في إندونيسيا ورئيس سابق لجمعية الطهاة المحترفين في إندونيسيا.



ومن خلال دورته الـ41 يتيح معرض الشارقة الدولي للكتاب الفرصة أمام الزوار للحصول على كتب الطبخ المفضلة لديهم موقعةً من خبراء الطهي التي تضم مجموعة واسعة ومتنوعة من أشهر الأطباق والوصفات العالمية.



(أنسامد).



