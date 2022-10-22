الإمارات والأردن يوقعان مذكرة تفاهم في التنمية الاجتماعية

(أنسامد) - أكتوبر 22 - روما - وقعت حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، وأيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية الأردني، مذكرة تفاهم حول التعاون في شؤون التنمية الاجتماعية بين حكومتي دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية تشمل 7 مجالات، هي تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" والتنمية الأسرية والأسر المنتجة والحماية والرعاية الاجتماعية ورعاية المسنين والجمعيات ذات النفع العام والمساعدات الاجتماعية.



تم توقيع المذكرة خلال مشاركة حصة بنت عيسى بوحميد في أعمال الدورة 77 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت يومي 19 و20 أكتوبر الجاري في المملكة الأردنية الهاشمية.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تأتي المذكرة في إطار تعزيز العمل الاجتماعي العربي المشترك وجهود البلدين الشقيقين لترسيخ العلاقات والتعاون الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين من خلال تبادل الخبرات ولا سيما في المجالات الاجتماعية والتنموية.



وركزت مذكرة التفاهم على تبادل أفضل التجارب والممارسات في ما يخص تأهيل وتمكين ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" من خلال الزيارات والاطلاع على تجارب الدولتين في الرعاية والتأهيل والاستفادة من الخبرات وأحدث القوانين والتشريعات التي تنظم العمل في هذا المجال، واستعراض التجارب الناجحة في عملية توظيف أصحاب الهمم فضلاً عن تبادل المعلومات والإصدارات العلمية والتطبيقات والبرامج الذكية والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل الخاصة بمجال التأهيل والتي تعقد في كلا الدولتين.



وفي مجال التنمية الأسرية، أكدت المذكرة أهمية تبادل المعلومات والتشريعات والخبرات بين الكوادر المتخصصة للوقوف على أحدث نتائج الأبحاث والدراسات في البلدين في مجال الأسرة.



كما تنص المذكرة على تبادل الزيارات للاطلاع على تجربتي الدولتين في مجال المشروعات الصغيرة لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، إضافة إلى التعاون في مجال التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والمؤسساتية للمرأة وتبادل الخبرات ومبادرات التوعية الاجتماعية لدعم قضايا المساواة والتوازن بين الجنسين والحد من العنف ضد المرأة. (أنسامد).



