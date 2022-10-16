جلسات وورش فنية في " الشارقة السينمائي الدولي"

(أنسامد) - أكتوبر 16 - روما - جمعت ورشة عمل ضمن أنشطة اليوم الخامس من "مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب" عدداً من الطلبة الموهوبين الراغبين في التعرف على مراحل الإنتاج السينمائي وإعداد الميزانيات التحضيرية للأفلام، قدم خلالها المدرب والخبير السينمائي محمد الكندي عرضاً لأهم المراحل التي يمر بها التحضير لتصوير الأفلام وإنتاجها.



واستهل المدرب الورشة بتحفيز المشاركين على الحديث حول تجاربهم التي تنوعت بين المواهب في مجال الإخراج والتمثيل والإنتاج والتصوير والمونتاج وكتابة السيناريو، موضحا أهمية اكتشاف كل موهوب في مجال السينما للجانب الفني الذي يبدع فيه أكثر من غيره لأن مختلف مراحل صناعة الأفلام تتصف بالتكامل والأهمية بما فيها إدارة الإنتاج التي تعد خطوة مكملة وأساسية تلي اختيار فكرة الفيلم والانتهاء من إعداد القصة والمعالجة الدرامية وكتابة السيناريو والاستعداد للإخراج وصولا إلى إعداد المتطلبات الإنتاجية التي تشمل إدارة كل ما يتصل بتكاليف صناعة الفيلم ليتعاون المخرج من موقعه في الإدارة الفنية مع المنتج الذي يتولى الإدارة المالية.



وتناولت الورشة العمليات الإنتاجية في السينما وما يرافقها من تحديد موازنة تقديرية للفيلم تراعي مجموعة من البنود التي تضم تكاليف توقيع العقود مع فريق العمل من ممثلين وفنيين وإعداد الإكسسوارات والأزياء واختيار مواقع التصوير والحصول على التراخيص اللازمة قبل الشروع في إنتاج الفيلم حتى تذهب التكلفة المالية في أوجه الصرف المحددة وفقا لخطة الإنتاج.



كما شارك عدد من المحكمين الواعدين في حوار ضمن المهرجان، تحدثوا خلاله عن البرامج التدريبية التي قدمتها لهم "مؤسسة فن" والتي أسهمت في إثراء معارفهم حتى دخلوا عالم التحكيم وأصبحت متابعاتهم للأفلام والإنتاجات السينمائية تأخذ حيزاً مختلفاً من ناحية النقد وإبداء الرأي في المراحل المتعددة التي يمر بها الإنتاج السينمائي.



(أنسامد).



