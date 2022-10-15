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الإمارات تدين بشدة تفجير حافلة وسط مالي
    (أنسامد) - أكتوبر 15 - روما - أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الذي وقع وسط جمهورية مالي واستهدف حافلة ركاب مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

    وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

    وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها لحكومة مالي وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية. (أنسامد).

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