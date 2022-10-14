25 دولة بالجولة العالمية لمحترفي الطائرة الشاطئية بدبي

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة "الجولة العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية" قائمة الفرق المشاركة في البطولة، التي تستضيفها دبي لأول مرة من 22 إلى 30 أكتوبر الجاري، على شاطئ كايت بيتش.



ويشارك في البطولة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بدعم من مجلس دبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، 192 لاعبًا ولاعبة يمثلون 96 فريقًا من 25 دولة من جميع قارات العالم، ويخوضون 266 مباراة تقام على مدار 8 أيام.



وتقام البطولة على جولتين، وتم تحديد الفرق المشاركة في البطولة مباشرة نسبة إلى تصنيفهم الدولي. ويتنافس 32 فريقا آخر في الأدوار التمهيدية باليوم الأول للبطولة لتحديد الفرق الثمانية من الرجال ومثلها من السيدات للمشاركة في الأدوار النهائية التي تضم 24 فريقًا في كل فئة.



ويتنافس في البطولة أفضل فرق المحترفين الأعلى تصنيفًا في العالم من الرجال والسيدات، ويضم كل فريق لاعبين اثنين على أرض الملعب إضافة للاعبين الاحتياطيين.



وتعد البطولة إضافة مهمة لقائمة الفعاليات الرياضية الدولية في دبي، التي سبق ونظمت العديد من البطولات الشاطئية الدولية وأبرزها كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، وفوت فولي، وتنس الشاطئ، وبولو الشاطئ وغيرها. (أنسامد).



