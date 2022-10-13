أبوظبي تستضيف كأس السوبر الأرجنتيني في يناير 2023

(أنسامد) - أكتوبر 13 - روما - تستضيف أبوظبي في يناير 2023 كأس السوبر الأرجنتيني، ضمن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، التي تمتد لأربع سنوات، دعماً لخطط شراكات أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية، وامتداداً لاستقطاب نخبة الفعاليات الرياضية الدولية، والعمل على استضافة الأحداث الرياضية التاريخية لكرة القدم في أبوظبي.



ورحب عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بإقامة كأس السوبر الأرجنتيني في أبوظبي في يناير من العام المقبل، مشيرا إلى أن أبوظبي على اتم الاستعداد لاستضافة مميزة للمباريات الجماهيرية الكبرى، والتي تأتي ضمن أهداف مجلس أبوظبي الرياضي لترسيخ سمعة ومكانة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضة.



وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: ستكون أبوظبي خلال شهر يناير المقبل، مسرحاً لواحدة من أهم المباريات في العالم، ما يعزز من شراكاتنا المهمة مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية العالمية لصناعة الفعاليات الرياضية الكبرى، التي تسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في المشهد الرياضي العالمي واحتضانها لنخبة المنتخبات والفرق والأبطال.



من جانبه عبّر كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن سعادته لإقامة أول كأس للسوبر خارج الأرجنتين، ضمن اتفاقية الشراكة التي تمتد لأربع سنوات مع مجلس أبوظبي الرياضي، ما يعد قراراً تاريخياً وفريداً من نوعه، والذي يأتي ضمن توجهات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم للتوسع والانفتاح العالمي التاريخي.



وقال تابيا إن الشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي ستعطي قدراً أكبر من الظهور العالمي، وتخلق فرصاً تجارية جديدة للأندية والرابطة الأرجنتينية، وسنتشارك معاً شغف كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وسنعمل على ترك بصمة قوية في أبوظبي.



الجدير بالذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أعلنا في يونيو الماضي عن اتفاقية شراكة طويلة الأمد من بين بنودها أن تستضيف أبوظبي معسكر المنتخب الأرجنتيني التحضيري لمونديال قطر 2022، وبرنامجه الذي يتضمن مجموعة مهمة من المباريات الودية في نوفمبر القادم يختتمها بلقاء المنتخب الإماراتي في 16 نوفمبر على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي. (أنسامد).



