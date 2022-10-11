"دبي القابضة" تنظم سباق "سكاي رن " لصعود 52 طابقا

(أنسامد) - أكتوبر 11 - روما - تنظم دبي القابضة، سباق جري الدرج الرسمي الوحيد في دبي "سكاي رن" ، والمقرر أن تقام نسخته الـ 17 في 12 نوفمبر المقبل بالشراكة مع "الاتحاد الدولي للجري العمودي" و"مجلس دبي الرياضي" و"مؤسسة الجليلة".



ويتطلب سباق "دبي القابضة سكاي رن" صعود 52 طابقاً، أي ما يعادل 1334 درجة سلم، وصولاً إلى قمة مبنى برج المكاتب في جميرا أبراج الإمارات، وهو سباق مفتوح للعدّائين المحترفين والمهتمين باللياقة البدنية والهواة على حد سواء من الإمارات وجميع أنحاء العالم.



وسيعود ريع السباق بالكامل لصالح "مجلس الأمل" التابع لمؤسسة الجليلة، الجهة الخيرية الرسمية المستفيدة من مبادرات دبي القابضة المتعددة للياقة البدنية.



ومن المتوقّع أن يشارك في سباق "دبي القابضة سكاي رن" هذا العام 250 متسابقاً من بينهم 20 إلى 30 رياضياً محترفاً ضمن ثلاث فئات، هي: عدّاؤو النخبة، والمشاركة المفتوحة، والفرق، حيث تنص لوائح السباق على أن يتألف كل فريق من 4 مشاركين. (أنسامد).



