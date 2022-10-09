منتدى مصممو المجوهرات في الشرق الأوسط يوصي بدعم المهنيين

(أنسامد) - أكتوبر 9 - روما - أوصى المشاركون في "منتدى مصممو المجوهرات في الشرق الأوسط 2022" الذي استضافه مركز إكسبو الشارقة ضمن فاعليات اليوم الثالث من النسخة الـ50 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، بضرورة توسيع مجالات الدعم للمهنيين والعاملين في مجال تصميم الذهب والمجوهرات وتعزيز مشاركتهم وحضورهم في الفاعليات والأحداث المتخصصة لتسليط الضوء على أعمالهم وتمكينهم من عرض تصاميمهم وإبداعاتهم إلى جانب أشهر العلامات التجارية في عالم الذهب والمجوهرات.



وشهد المنتدى حضور سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، ومحمد دانسانتا ريمي سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الدولة، وألبينو مالونغو سفير مفوض فوق العادة لجمهورية أنغولا لدى الدولة، وشاندو سيرويا نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، إلى جانب حضور عدد من المسؤولين الحكوميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي ومشاركة واسعة من ممثلي الجهات المشاركة في المعرض وعدد من المصممين ورواد الأعمال والمهنيين والزوار المهتمين بفنون تصميم وصياغة الذهب والمجوهرات.



وشارك في جلسات المنتدى 10 متحدثين وخبراء عالميين من أبرز مؤسسات ومعاهد تصميم الذهب والمجوهرات حول العالم ناقشوا عددا من المحاور الرئيسية، من أبرزها التوجه المستقبلي لتصميم المجوهرات والأحجار الكريمة وأهم التقنيات المستخدمة في دمج الأحجار والألماس المُصنع في المختبرات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على طرق تطوير المعارف المهنية وفرص التعليم والتدريب العالمية المتاحة للمصممين لتحقيق الريادة في صناعتهم وتصاميمهم إلى جانب استعراض أهم التطورات التكنولوجية في عالم تصميم المجوهرات. (أنسامد).



