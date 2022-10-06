حكومة الشارقة تعرض 15 مشروعاً في أسبوع جيتكس للتقنية 2022

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - تشارك الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 الذي يعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي .



تستعرض الشارقة في جناحها الذي يشهد مشاركة 10 جهات حكومية 15 مشروعاً ومبادرة توفر خدمات تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية ما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات ويصب في مصلحة المتعاملين و توفير بيئة متكاملة داعمة لمختلف القطاعات والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.



ونظّمت اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 ملتقى تحضيرياً للجهات الحكومية صاحبة المشاريع المشاركة في جيتكس عُقد في الجادة بالشارقة يضم جناح حكومة الشارقة في جيتكس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة وبلدية مدينة الشارقة وهيئة الشارقة للآثار وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وبلدية مدينة كلباء وهيئة مطار الشارقة الدولي ودائرة المالية المركزية في الشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ومكتب الشارقة الرقمية.



يقع الجناح في قاعة أرينا في المركز التجاري العالمي بدبي ويجسد تصميمه شعار مشاركة حكومة الشارقة "معاً لتكامل الإنسان مع التقنية" بهدف توفير تجربة مميزة للزوار تضمن تفاعلهم المباشر مع التقنيات المعروضة فضلاً عن عقد حلقات نقاش مع الشركاء من دولة الإمارات ومن جميع دول العالم المشاركة.



وتعمل اللجنة العليا لجناح حكومة الشارقة في أسبوع جيتكس للتقنية 2022 مع الجهات الحكومية على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المشاركة في المعرض لتطوير البنية الرقمية للإمارة بما يتجانس مع التطور الرقمي في العالم واحتياجات المتعاملين وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير آليات التواصل معه لخدمة المجتمع والزوار واستقطاب المزيد من المستثمرين للعمل في بيئة متكاملة توفر جميع أسباب النجاح والتقدم المستدام. (أنسامد).



