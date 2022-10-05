الإمارات للدراجات الأول في سباق تري فالي فارزين بإيطاليا

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - فاز تادي بوجاتشار من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الأول في سباق تري فالي فارزين في إيطاليا، بفضل انطلاقته المثالية لتجاوز المجموعة المتقدمة التي تشكلت من 20 دارجا، ليفوز بالسباق الذي هيمن فريق الإمارات على مجرياته.



وكان السباق قد شهد تقلص المجموعة المتقدمة إلى 25 دراجاً مع الوصول إلى مسافة التسلق في مونتيلُّو، بمن فيهم فينشينزو نيبالي (أستانا) الذي انطلق في سباق سرعة محاولاً انتزاع الفوز، إلا أن بوجاتشار تمكن من تجاوزه ليسجل فوزه الخامس عشر هذا الموسم (والخامس والأربعين لفريق الإمارات)، يليه سيرجيو هيجويتا (بورا-هانزجروي) في المركز الثاني، ثم أليخاندرو فيلفاردي (موفيستار) الذي حلَّ ثالثاً.



وتعليقاً على فوزه ، قال تادي بوجاتشار: "سعيد بتحقيق هذا الفوز، كان السباق سريعاً جداً، بذلنا فيه جهوداً كبيرة حتى خط النهاية، وأخص بالذكر زميلي دييجو أوليسي الذي كان أداؤه استثنائياً. كان خوض سباق السرعة الخيار الأمثل بالنسبة لي في الأجزاء النهائية من السباق، وسار كل شيء بشكل مثالي. أنا سعيد بمستوى أداء فريقنا ولاسيما قبيل مشاركتنا في سباق لومبارديا الذي سيكون أكثر صعوبة في هذا العام، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق أفضل النتائج".



(أنسامد).



