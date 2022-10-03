الشارقة تستعرض الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال الروسي

(أنسامد) - أكتوبر 3 - روما - نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة "ملتقى الأعمال بين الشارقة وروسيا" بمناسبة زيارة بعثة تجارية من جمهورية روسيا الاتحادية إلى إمارة الشارقة استعرضت من خلاله أبرز الحوافز والمزايا التي تتمتع بها بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.



كما شهد الملتقى بحث تعزيز سبل التعاون الاقتصادي وعقد لقاءات مشتركة بين أصحاب الأعمال من الجانبين لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.



حضر الملتقى - الذي عقد بمقر الغرفة - عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، ومكسيم زاغرونوف رئيس مجلس الأعمال الروسي وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال المحلي.



وقال عبد العزيز شطاف، إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وروسيا تشهد تقدما سريعا في مختلف المجالات مستندة إلى قوة العلاقات بين البلدين والتي تشكل نموذجا متميزا على مستوى العلاقات الدولية ويتجسد ذلك من خلال حجم التبادل التجاري الذي وصل إلى 12 مليار درهم محققا 116% زيادة في العام 2021.



ولفت إلى أن الإمارات تستحوذ على 55% من إجمالي التجارة الروسية الخليجية و90% من إجمالي استثمارات روسيا في الدول العربية و80% من إجمالي الاستثمارات العربية في روسيا.



كما بلغت الصادرات الروسية إلى الإمارات 10.6 مليار درهم والصادرات الإماراتية إلى روسيا 1.46 مليار درهم، وسجلت نموا حوالي 40%.



وارتكز هذا التعاون الاقتصادي بين البلدين على قطاعات نوعية مثل الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، والأمن الغذائي والبنية التحتية والبتروكيميائيات والموانئ والطيران.



من جهته، أثنى مكسيم زاغرونوف على متانة العلاقات القائمة بين روسيا والإمارات، مؤكدا حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع إمارة الشارقة وصولا إلى تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثماري.



ولفت إلى أن مجلس الأعمال الروسي يضم أكثر 7000 شركة وأكثر من 3 ملايين عضو وتحقق هذه الشركات عائد أرباح سنوي يقدر بنحو 30 مليون دولار أمريكي، مؤكدا أنهم جميعهم لديهم رغبة شديدة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات عموما وإمارة الشارقة على وجه الخصوص لما تتمتع به من سهولة في ممارسة الأعمال وبيئة آمنة ومناسبة لكافة الاستثمارات مهما كان حجمها وتخصصها. (أنسامد).



