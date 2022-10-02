القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2022 تستقطب 12 جهة راعية

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - استقطبت الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي اختتمت أعمالها مؤخرا في دبي 12 جهة راعية محلية وعالمية هي مجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، والإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة "دراجون أويل"، ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومجموعة الصكوك الوطنية، ودوبال القابضة، وبنك أبوظبي التجاري، والاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، وصندوق دبي الأخضر، ومركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، وشركة "بي إم دبليو".



وعُقدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، ونظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي يومي 28 و29 سبتمبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.



وأشاد سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بالجهات الراعية للقمة، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الدولية في مواجهة التحديات العالمية، ودعم العمل المناخي وترسيخ الاستدامة وتسريع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع.



وأضاف الطاير: بفضل الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود المحلية والعالمية، أصبحت القمة منصة عالمية هامة تجمع عدداً من كبار الشخصيات المحلية والعالمية، إضافة إلى عدد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية وممثلي الوسائل الإعلامية والخبراء والأكاديميين، لتبادل الخبرات ومناقشة الاستراتيجيات والحلول الفعّالة للتكيّف مع تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثاره، وتحقيق الحياد الكربوني والطموحات التي يسعى العالم إلى تحقيقها في هذا الإطار. (أنسامد).



