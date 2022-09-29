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"انترناشيونال جولدن جروب" تشارك في معرض الصيد والفروسية
    (أنسامد) - سبتمبر 29 - روما - تشارك مجموعة إنترناشونال جولدن جروب الإماراتية المتخصصة في تجارة الأسلحة في فعاليات الدورة الـ19 لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية المقام حاليا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" .

    وتستعرض إنترناشونال جولدن جروب خلال مشاركتها في المعرض، تشكيلة واسعة من أنواع أسلحة الصيد والرماية المتطورة في خطوة لمواكبة لأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا المجال.

    وتحرص المجموعة على المشاركة الدورية في معرض الصيد والفروسية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوصول لأعلى درجات ترضى المتعاملين في مجال تطوير وترقية منتجات أسلحة الصيد والمستلزمات المتعلقة بها.

    واستقطب جناح إنترناشيونال جولدن جروب في المعرض العديد من المسؤولين والمهتمين من الزوار. (أنسامد).

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