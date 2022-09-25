وزير الخارجية الإماراتي يلتقي لافروف في نيويورك

(أنسامد) - سبتمبر 25 - روما - التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.



جرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، بحث العلاقات الراسخة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الإتحادية في المجالات كافة.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر تجاه التطورات الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا، حيث جدد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تأكيده على استعداد دولة الإمارات التام لدعم كافة الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للنزاع.



كما بحث الجانبان أيضا الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها ملف أسواق الطاقة والغذاء وأهمية استقرارها للاقتصاد العالمي.



وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وروسيا الإتحادية، مشيرا إلى أن الشراكة بين البلدين الصديقين اثمرت العديد من الإنجازات الداعمة لرؤيتهما لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء شعبيهما.



(أنسامد).



