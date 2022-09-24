الإمارات تواصل جهودها لإغاثة متضرري الجفاف في الصومال

(أنسامد) - سبتمبر 24 - روما - تواصل دولة الإمارات عبر مؤسساتها الإنسانية وبالتعاون مع هيئة إدارة الكوارث الصومالية وعدد من الجهات المعنية، توزيع المساعدات الإغاثية على السكان والنازحين في المناطق الأكثر تضرراً جراء موجة الجفاف، وذلك في منطقتي محاس ومتابان بإقليم هيران في ولاية هير شبيلي.



وتأتي هذه المساعدات في إطار الجهود لتوزيع أكثر من ألف طن من الإمدادات الإغاثية المتنوعة التي وصلت في الآونة الأخيرة على متن باخرة مساعدات إماراتية إلى ميناء مقديشو للمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لحوالي 2.5 مليون شخص تضرروا من الجفاف، ودعم أوضاعهم الإنسانية.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تم توزيع مستلزمات غذائية وإغاثية على أكثر من 1330 أسرة من النازحين والمتضررين في مدينة بلعاد في ولاية هير شبيلي، وكذلك توزيع مساعدات على أكثر من 400 أسرة في مدينة حدور، و470 أسرة في مدينة بيدوا عاصمة إقليم جنوب غرب الصومال، ضمن الخطة الموضوعة لتوزيع المساعدات بالتعاون مع الوزارات والهيئات الصومالية المختصة، وفي مقدمتها هيئة إدارة الكوارث والأزمات. (أنسامد).



