"صندوق النقد العربي": سوق أبوظبي الأفضل أداء عربياً

(أنسامد) - سبتمبر 22 - روما - أعلن صندوق النقد العربي عن تقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية على البورصات العربية من ناحية الأداء بعد صعوده بنسبة 4.14% خلال الأسبوع الماضي فضلا عن تحقيقه أكبر نسبة ارتفاع على مستوى القيمة المتداولة وحجم التداول نتيجة ارتفاع مؤشرات أداء قطاعات العقارات والطاقة والصناعة والاتصالات والقطاع المالي.



وأضاف الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد 13 بورصة عربية، أن سوق دبي المالي دبي سجل ثاني أفضل أداء بين البورصات العربية بعد صعوده بنسبة 3.82% فيما ارتفعت بورصة قطر 2.28% وبورصة دمشق 1.58%، بينما شهدت بورصات كل من الكويت والعراق وعمّان والدار البيضاء والبحرين تحسناً بأقل من 1%.



وأشار الصندوق إلى أن مواصلة جهود البورصات العربية نحو توسعة قاعدة الشركات المدرجة في الأسواق الموازية والثانوية، وعودة نشاط الاكتتابات الأولية، واستمرار نشاط الاستحواذ في عدد من البورصات العربية، علاوة على إتمام عدد من الصفقات، كان له أثرٌ إيجابي ساهم في ارتفاع مؤشرات الأداء في عدد من البورصات العربية.



ولفت إلى أن تحسن نشاط الاستثمار الأجنبي على المستوى المؤسسي ومستوى الأفراد، في عدد من البورصات العربية ساهم في رفع معدلات السيولة، وارتفاع مؤشرات أداء عدد من الأسواق، فيما تواصلت الجهات التشريعية في بعض البورصات العربية جهودها نحو تفعيل الأطر الرقابية المتعلقة بعمليات التداول.



وأوضح أنه على مستوى القيمة السوقية، سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 6.73% خلال الأسبوع الماضي لترتفع من 568.7 مليار دولار إلي 606.9 مليار دولار، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنسبة 2.84% من 152.69 مليار دولار إلي 157.02 مليار دولار.



وبين الصندوق أن قيمة تداولات أسواق المال العربية حققت ارتفاعاً الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 42.12% نتيجة تحسن قيمة التداول في سبع بورصات عربية، حيث سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر الارتفاعات في قيمة التداول بنسبة بلغت 234.6%، فيما سجلت بورصة دبي ارتفاعاً بنحو 54.6%، كما شهدت بورصات كل من السعودية ومسقط وبيروت الكويت وقطر تحسناً بنسب بلغت 3.92 و5.53% و7.82% و15.08% و34.61% على التوالي.



وذكر الصندوق أن حجم تداول البورصات العربية سجل ارتفاعاً بنحو 76.81% في نهاية الماضي نتيجة ارتفاع حجم التداول في خمس بورصات عربية، وتصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حجم التداول مع بلوغها 11.82 مليار سهم بنمو قياسي جاوزت 1175%، فيما سجلت بورصة دبي ارتفاعاً بنحو 61.93%، وحققت بورصات كل من مسقط والسعودية وقطر ارتفاعاً بنسب بلغت 1.12% و5.39% و11.91% على التوالي. (أنسامد).



