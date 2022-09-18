الهلال الأحمر الإماراتي يوزع السلال الغذائية في السودان

(أنسامد) - سبتمبر 18 - روما - وزعت الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي السلال الغذائية والمواد الإيوائية على الأسر السودانية المتضررة جراء السيول والأمطار في القرى التابعة لمحلية دنقلا في ولاية الشمالية استفاد منها أكثر من 7 آلاف نسمة لمساعدتهم في تخطي الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.



تأتي المساعدات في إطار جهود الإمارات الإغاثية والإنسانية المستمرة على الساحة السودانية ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي سيرته الدولة لمساعدة الأشقاء الذين تضرروا جراء السيول والأمطار التي ضربت عددا من الولايات والقرى.



وأعرب سكان القرى التابعة لمحلية دنقلا عن شكرهم وامتنانهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على مساندتهم ومد يد العون والمساعدة لأبناء الشعب السوداني الذين يواجهون أسوأ كارثة إنسانية خلفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات. (أنسامد).



