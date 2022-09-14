الافتتاح الرسمي لفرع معهد "مارانجوني" في دبي

(أنسامد) - سبتمبر 14 - روما - شهدت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عضو مجلس دبي، بحضور نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، الحفل الذي أقامه معهد مارانجوني في متحف المستقبل بمناسبة افتتاح فرعه الجديد في دبي، بعرض مميز لتصاميم خرّيجي المعهد يمزج الواقع بعالم الميتافيرس ..وذلك في إطار سعي إمارة دبي لتعزيز مكانتها كمركز ثقافي رائد لاحتضان الموهوبين والمؤسسات الإبداعية العالمية.



وقالت ستيفانيا فالنتي، المدير الإداري لـ «معهد مارانجوني»: "إنه لشرف كبير أن نحتفل بافتتاح معهد مارانجوني دبي في متحف المستقبل، بدعم من الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، كما نعبر عن سعادتنا باختيار متحف المستقبل ليكون المكان المثالي لاستضافة تجربة غامرة في عالم الميتافيرس".



وأضافت: "إن عرض أزياء مواهب معهد مارانجوني الذي تم تنظيمه اليوم هو بمثابة الحصاد الحقيقي لما يمكن لطلاب معهد مارانجوني تحقيقه بعد ثلاث سنوات من الالتحاق بالدراسات الأكاديمية والمهنية معنا ..ومع افتتاح فرع معهدنا الجديد في دبي، سنمنح المواهب الشبابية الطموحة في صناعة الأزياء وتصميم الديكور الداخلي الفرصة لاكتساب جميع المهارات والمعرفة المطلوبة لصقل مواهبهم والانطلاق في حياتهم المهنية.



وتماشياً مع النهج المبتكر الذي يقدمه معهد مارانجوني، مزج عرض أزياء المواهب بين العالم الواقعي وعالم الميتافيرس، حيث صعدت عارضات الأزياء إلى منصة العرض وانضمّت إليهنّ عارضات رقميات من العالم الافتراضي، في حدث يجمع بين العناصر التقليدية والمبتكرة، كما تم استعراض مجموعة من التصاميم على منصّة عرض الأزياء من توقيع أفضل خمسة خرّيجين من معهد مارانجوني في ميلانو وفلورنسا وباريس ولندن وشنغهاي، حيث أتيحت الفرصة للطلاب الخرّيجين لعرض مجموعات الأزياء التي عملوا على ابتكارها وتصميمها بالكامل لتنطلق إلى العالمية، بفضل المهارات والخبرات التي حصلوا عليها خلال رحلتهم الدراسية في معهد مارانجوني.



وفي اختتام عرض الأزياء، تم عرض ثماني قطع مختارة من مجموعة مصمّم الأزياء راهول ميشرا، أحد ألمع الخرّيجين من معهد مارانحوني وأول مصمم هندي يتم عرض تصاميمه في أسبوع الأزياء في باريس.



ويقع معهد مارانجوني دبي في مركز دبي المالي العالمي، بوابة 8، ويقدم دورات البكالوريوس والدراسات الأكاديمية والمهنية في عالم الأزياء - من التصميم إلى الأعمال والصناعة الإبداعية - وكذلك في التصميم الداخلي وتصميم المنتجات والتصميم المرئي.



ومع انضمام فريق عمل احترافي قادم من إيطاليا ويضم مدرّين متخصّصين ومؤهلين تأهيلا عالياً واعتماد نهج التدريس المبتكر "التعلم بالممارسة"، سيكتسب الطلاب جميع المهارات المطلوبة لترجمة شغفهم ومواهبهم إلى حياة مهنية ناجحة.



معهد مارانجوني هي مدرسة إيطالية خاصة للأزياء والتصميم. يقع مقرها في ميلانو ، في لومباردي في شمال إيطاليا ، ولها فروع في فلورنسا ولندن وباريس ، وشنغهاي وشنتشن في الصين ، ومومباي في الهند ، وميامي في الولايات المتحدة. (أنسامد).



