الإمارات وصربيا تبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

(أنسامد) - سبتمبر 12 - روما - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، مع الكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين والفرص الواعدة لتنميته وتنويع قاعدته بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.



جاء ذلك خلال جلسة المحادثات التي عقدها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ في قصر الوطن في أبوظبي ــ مع الكسندر فوتشيتش الذي بدأ زيارة رسمية إلى الدولة الأحد.



وأكد الرئيس الإماراتي تطلعه إلى أن تشكل زيارة الرئيس الصربي دعماً نوعياً للعلاقات الثنائية لفتح مجالات جديدة للتعاون بين البلدين بما يلبي تطلعاتهما وشعبيهما إلى مزيد من التقدم والتنمية المستدامة والازدهار، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.



واستعرض الجانبان مسارات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية، إضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة والفضاء وغيرها من جوانب التعاون بين البلدين. كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن العلاقات الإماراتية - الصربية قوية وفي تطور مستمر، مشيراً إلى أن مجالات التعاون بين البلدين متنوعة وتشمل العديد من القطاعات الحيوية والتي تشهد اليوم توقيع عشر اتفاقيات لتعزيز جسور التعاون بين البلدين.



من جانبه، أشار رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش إلى الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلاده خاصة في الأوقات الصعبة، مؤكدا اهتمام بلاده بتوسيع آفاق علاقاتها مع الإمارات في ظل الفرص والمقومات العديدة المتاحة لتعزيزها.



ورحب الجانبان باتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي أعلنتها الإمارات وصربيا، مؤكدين أهميتها في توسيع آفاق التعاون المشترك والاستثمار في الفرص المتنوعة التي تتوفر لدى البلدين في العديد من المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التنمية والازدهار. (أنسامد).



