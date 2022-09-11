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الإمارات : برقية تهنئة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث
    (أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، برقية تهنئة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، بمناسبة اعتلائه العرش.

    كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة. (أنسامد).

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