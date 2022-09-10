الإمارات : تنكيس الأعلام ثلاثة أيام لوفاة الملكة إليزابيث

(أنسامد) - سبتمبر 10 - روما - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سـفارات الدولة في الخارج اعتباراً من يوم الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام؛ حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.



وقال ديوان الرئاسة في بيان أصدره، إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهى يوم الاثنين المقبل 12 سبتمبر الجارى، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.



وأعرب الديوان عن خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث - ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية - والعائلة المالكة وإلى الشعب البريطانى الصديق ‏في وفاة الملكة إليزابيث الثانية. (أنسامد).



