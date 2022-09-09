الإمارات: 33.5 مليار درهم تمويلات للتجارة والصناعة

(أنسامد) - سبتمبر 9 - روما - ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الإمارات بنحو 33.5 مليار درهم خلال 12 شهراً، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.



وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، وصل إلى 718.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 684.6 مليار درهم في يونيو 2021، بزيادة بنسبة 4.9%، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.



ووفقا للإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 34.5 مليار درهم أو ما نسبته 5.1%.



ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 89.6% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 801.6 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 10.4% بما قيمته 83.5 مليار درهم.



وزاد الائتمان المقدم من البنوك الأجنبية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري بنسبة 4.8% مقابل نحو 79.7 مليار درهم في مايو 2022، ما يعني زيادة تعادل 3.8 مليار درهم خلال شهر يونيو فقط.



وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية في إمارة دبي لقطاعي التجارة والصناعة لنحو 361.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ نحو 341.9 مليار درهم للبنوك الوطنية في إمارة أبوظبي، و98.5 مليار درهم للبنوك الوطنية في الإمارات الأخرى. (أنسامد).



