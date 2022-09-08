النسخة الأولى من معرض الأصايل 2022 تنطلق غداً في إكسبو الذيد

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - تنطلق غداً على أرض المعارض في مركز إكسبو الذيد فعاليات النسخة الأولى من معرض "الأصايل 2022" الحدث الأول من نوعه على مستوى الإمارة المتخصص بمستلزمات الخيول والجمال والصقور والذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة أكثر من 25 شركة ونخبة من أبرز العلامات التجارية إلى جانب عدد من النوادي والجمعيات الحكومية التي تُعنى بالفروسية والصقارة.



ويشكل معرض "الأصايل" الذي يستمر حتى 10 سبتمبر الجاري الوجهة الأمثل لعشاق رياضات الصيد والفروسية من الهواة والمحترفين بما سيتضمنه من عرض لأبرز منتجات العناية بالخيل والهجن وطرق تربيتها وتجهيزات الاسطبلات ومركبات ومعدات نقل الحيوانات إلى جانب العديد من الخدمات والمنتجات المرتبطة بهذه الثقافة العربية الأصيلة.



كما سيقدم المعرض - الذي يتزامن موعده مع بدء موسم المقناص - فرصة مهمة للصقارين لاقتناء أحدث تقنيات ومستلزمات العناية بالصقور والأدوات التي يستخدمها الصقارون خلال ممارسة رياضتهم المفضلة التي تعتبر من أهم الرياضات التراثية إلى جانب تقديم معلومات حول طرق ومبادئ ممارسة الصقارة و إتاحة الفرصة لكل من يرغب بالتقاط الصور التذكارية مع الصقارين بصحبة عدّة أنواع من الصقور الفريدة.



ويشكل الحدث منصة مهمة لدعم الرياضات التراثية بما سيتضمنه من أنشطة وورش تعليمية عن طرق رعاية الخيول والهجن والصقور وأنواع الأمراض التي تصيبها وأساليب علاجها حيث سيتم تنظيم ورشة عن التلقيح الصناعي وتحسين السلالات الحيوانية من قبل نخبة من الأطباء البيطريين إلى جانب ما ستقدمه الأندية والجمعيات التي تدعم أنشطة الصيد والفروسية من عرض لأفضل مستلزمات التربية والتغذية والرعاية البيطرية.



ويتميز الحدث بإحيائه للتقاليد والتراث والثقافة الإماراتية وكذلك الرياضات المتنوعة التي تربى عليها أبناء الإمارات وتوارثوها جيلاً بعد جيل حيث يتيح المعرض لملّاك ومربي الخيل والهجن والصقور الفرصة للتواصل عن قرب مع الشركات العاملة في هذا المجال وتبادل الخبرات والتجارب واكتساب المعرفة حول تطور هذه الرياضات وأحدث معدات رعاية الحيوانات الأصيلة إلى جانب عرض منتجاتهم أمام عدد كبير من الزوار والمهتمين واطلاعهم على فنون الفروسية والصقارة وطرق التربية.



(أنسامد).



