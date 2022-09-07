خلود المري:أول عنصر نسائي بشرطة دبي لكشف المتفجرات تحت الماء

(أنسامد) - سبتمبر 7 - روما - أتاحت حكومة إمارة دبي للمرأة الإماراتية بأن يكون لها بصمة مميزة في نهضة الإمارة في شتى المجالات، ودور رئيسي في مختلف القطاعات.



ويعد وجود العنصر النسائي في شرطة دبي دليل حيٌّ على مشاركة المرأة الإماراتية في بناء مجتمعها وتحقيق نجاح مميز فيه، حيث تملك شرطة دبي عنصرًا نسائيًّا مميزًا، له دور أساسي وهام ومتكامل في الأدوار مع الرجال في مختلف التخصصات والمهام دون تفرقة.



ولعل "الرقيب خلود عبدالله المري" إحدى النماذج الناجحة والمميزة في هذا القطاع، فهي أول عنصر نسائي بشرطة دبي تعمل في مجال كشف المتفجرات تحت الماء.



الرقيب خلود عبدالله المري وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" قال "اللواء عبدالله علي الغيثي" مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة:" إنّ الرقيب خلود عبدالله المري تعد أول عنصر نسائي في شرطة دبي تعمل في مجال الكشف عن المتفجرات تحت الماء، إضافة إلى عملها ضمن فريق التفتيشات الأمنية وإبطال المتفجرات في إدارة أمن المتفجرات بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي لتشكل بذلك إضافة مميزة لدور العنصر النسائي في العمل الشرطي".



"الرقيب خلود عبدالله المري" أعربت عن فخرها بعملها في هذا المجال الذي يحوي تحديات عديدة، مبينة أنها تعشق التحدي وتعمل بشكل مستمر على تطوير نفسها في مختلف التخصصات التي تدعم عملها ومهامها الوظيفية، وأكدت "المري" بأنّ القيادة العامة لشرطة دبي دعمتها بشكل كبير وفتحت المجال لها في الخوض والتجربة لمختلف المهام.



كما أوضحت أنّ الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ تقدم كل أوجه الدعم وتلبي الاحتياجات التي يطلبها الموظف وتخلق بيئة عمل محفزة ومشجعة تساهم في دعم الشباب ورفع سقف طموحاتهم.



تجدر الإشارة إلى أنّ "الرقيب خلود المري" أكملت 16 عامًا في شرطة دبي، حيث التحقت للعمل في العام 2006، وتعد من أوائل صف الأفراد من العنصر النسائي الملتحقات بفريق الخيالة وفريق المتفجرات وحصلت على العديد من التكريمات، وشاركت في الفرق الأمنية بمناسبات عديدة كبرى، كما أنها حاصلة على رخصة قيادة الدراجات النارية، والتحقت في الكثير من الدورات والبرامج التخصصية. (أنسامد).



