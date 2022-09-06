مشروع الهيدروجين الأخضر يدعم ريادة الامارات في السوق العالمي

(أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - تشهد التقنيات المبتكرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة تطوراً متسارعاً وتقدماً مضطرداً ..وتشير الدراسات إلى أن إنتاج الهيدروجين الأخضر سيرتفع بنسبة 57% سنوياً ليصل إلى 5.7 مليون طن في 2030.



وتستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة الاستحواذ على 25% من حصة سوق الهيدروجين منخفض الكربون، الذي يتوقع أن يبلغ حجمه أكثر من 400 مليار دولار.



ويعتبر مشروع الهيدروجين الأخضر الذي نفذته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، وشركة سيمنس للطاقة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مشروعاً أساسياً في دعم مساعي دولة الإمارات لتحقيق تنافسية عالمية في سوق الهيدروجين الأخضر.



ويسهم تنفيذ المشروع، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في تحقيق أسعار تنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث إن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتم بشكل أساسي عن طريق التحليل الكهربائي للمياه من الطاقة المتجددة، وقد حققت هيئة كهرباء ومياه دبي أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.



وإلى جانب ذلك، توفر دبي الأطر التنظيمية والتشريعية الواضحة والمحفزة، ما يشجع القطاع الخاص والمستثمرين والمطورين العالميين على المشاركة في مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، بنظام المنتج المستقل للطاقة ..وقد استقطبت الهيئة استثمارات تقدر بنحو 40 مليار درهم من خلال هذا النموذج الذي يشجع الشراكات النوعية ذات القيمة المضافة بين القطاعين الحكومي والخاص.



ويشير الخبراء إلى أن وفرة مصادر الطاقة الشمسية في دبي والأنظمة البنكية القوية في الإمارة، علاوة على وجود بنى تحتية متقدمة ومشاريع صناعية كبرى مثل المجمعات الشمسية ومحطات إنتاج الأمونيا ومصانع الألمنيوم والصلب، علاوة على استقطاب دبي لخيرة الخبراء والاختصاصيين من كافة أنحاء العالم، كلها عوامل تسهم في دعم مساعي دولة الإمارات وإمارة دبي لتحقيق الريادة في مجال الطاقة، وترسيخ قوة وتنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير سوق الهيدروجين الأخضر في الدولة. (أنسامد).



