الإمارات تواصل جهود دعم متضرري السيول والفيضانات في السودان

(أنسامد) - سبتمبر 5 - روما - واصلت دولة الإمارات جهودها الإغاثية والإنسانية على الساحة السودانية من خلال توزيع المساعدات الغذائية والدوائية والإيوائية على الأسر المتضررة جراء كارثة الأمطار والسيول التي تعرض لها عدد من ولايات السودان، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي الذي سيرته الدولة دعما للشعب السوداني.



ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، وزّعت الفرق الميدانية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إطار هذه الجهود 500 سلة غذائية وأكثر من 500 خيمة على الأسر السودانية المتضررة في قرية دار السلام ومنطقة مربع 70 التابعتين لمحلية المناقل بولاية الجزيرة، استفاد منها 3500 شخص إضافة إلى توزيع الهدايا والألعاب على أطفال المنطقتين بهدف إدخال البهجة والفرحة إلى قلوبهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.



وقالت صديقة إبراهيم من منطقة مربع 70 : نشكر الإمارات على وقفتها الأخوية معنا بعدما هدمت السيول والأمطار بيوتنا، وشردت أطفالنا وفقدنا كل ما يؤوينا واضطررنا للعيش تحت ظلال الأشجار، حتى جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبسطت لنا أيديها بالخير وقدمت المساعدات والمواد الإيوائية والغذائية التي عززت صمودنا في مواجهة الكارثة التي حلت بنا.



وقال عبدالله أصيل من قرية دار السلام المنكوبة : اضطررنا لترك بيوتنا التي جرفتها السيول، وأصبحنا بلا مأوى ولا غذاء ولا دواء حتى أغاثنا الأشقاء في دولة الإمارات بالغذاء والدواء ومواد الإيواء ليتجدد فينا الأمل باستمرار الحياة، نشكر الإمارات قيادة وشعبا على هذه الوقفة الأخوية في مواجهة تلك المحنة الصعبة.



جدير بالذكر أن أربع طائرات كانت قد وصلت إلى السودان ضمن الجسر الإغاثي الإماراتي حاملة على متنها 120 طنا من المساعدات الغذائية والدوائية والإيوائية فيما تم شراء كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية من السوق المحلي السوداني لمساعدة الأشقاء من أبناء الشعب السوداني وتحسين حياتهم المعيشية في هذا الظرف العصيب. (أنسامد).



