الإمارات تشارك اجتماعات البرلمانية الخليجية-الأوروبية

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع السادس الافتراضي للجنة البرلمانية الخليجية-الأوروبية الذي عقد اليوم بمشاركة ممثلي مجالس الشورى والوطني والنواب والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



ومثل الشعبة البرلمانية كل من مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي.



وناقشت اللجنة البرلمانية الخليجية-الأوروبية عقد لقاء ثنائي مع وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وتبادل الزيارات مع البرلمانات الخليجية والأوروبية، كما استكملت اللجنة دراسة عدد من الموضوعات منها الحوار البرلماني بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي حول ترشيد ونقل الطاقة، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات المقترحة من مجالس الدول الأعضاء.



وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الاجتماع مقترحاً لتعزيز التعاون مع البرلمان الأوروبي بناء على المحاور الواردة في البيان المشترك إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي التي تركز المحاور على التهديدات الأمنية العالمية، وأمن الطاقة، وتغيّر المناخ والتحول الأخضر، والرقمنة، والتجارة والاستثمار.



وأكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أن البيان المشترك الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في شهر مايو 2022 بشأن "شراكة استراتيجية مع الخليج" يعتبر أرضية مشتركة للتعاون. (أنسامد).



