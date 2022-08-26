رئيس الإمارات يعقد اجتماعاً في أثينا مع نظيرته اليونانية

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - عقد رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس في أثينا اجتماعا مع كاترينا ساكيلا روبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة.



ورحبت كاترينا ساكيلا روبولو في بداية اللقاء - الذي جرى في القصر الرئاسي، بنظيرها الإماراتي، وهنأته بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنية أن تعزز زيارته علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.



وأكدت أن اليونان تعتبر دولة الامارات شريكا إستراتيجيا، وقالت إن البلدين لديهما رؤية مشتركة نحو السلام والأمان والرفاهية في المنطقة.



وأضافت أنه خلال السنوات الأخيرة، جرى تعزيز العلاقات بين البلدين، معربة عن ثقتها في وجود فرص إضافية كثيرة من أجل تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة.



ومن جانبه، أعرب رئيس الدولة عن سعادته بلقاء الرئيسة اليونانية وزيارة مدينة أثينا العريقة الزاخرة بالتنوع الثقافي والحضاري، متمنيا للشعب اليوناني مزيدا من الرقي والتطور والازدهار.



وعبر بن زايد عن سعادته بالتطور المتزايد الذي تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه رغم تحدي جائحة " كورونا " إلا أن التبادل التجاري خلال العامين الأخيرين ارتفع بنسبة 17 في المائة.



وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



كما تناول الجانبان مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. (أنسامد).



