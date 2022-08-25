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"الإمارات للفلك" ترصد النجم سهيل فجر اليوم
    (أنسامد) - أغسطس 25 - روما - رصدت جمعية الإمارات للفلك فجر اليوم، الخميس، طلوع نجم " سهيل " في الدولة فوق الأفق الجنوبي الشرقي في المناطق الجنوبية حيث تستبشر العرب بظهوره الذي يكون علامة على انقضاء القيظ و بدء تحسن الأجواء وبداية الموسم الزراعي ونمو العشب.

    و قال إبراهيم الجروان رئيس الجمعية إن وجود النجم سهيل يستمر فوق الأفق خلال الليل إلى نهاية أبريل ومع طلوع النجم سهيل يبدأ موسم الصفرية أو لصفري كما ينطق محليا ففي بداية طلوعه تكون 40 يوما لا يستقر الجو فيها على حرارة أو اعتدال ثم تستقر الأجواء المعتدلة فيما يدخل الشتاء بعد طلوع سهيل بقرابة 100 يوم. (أنسامد).

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