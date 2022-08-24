الشارقة.. وجهة لعشاق المغامرات المائية وهواة الشواطئ

(أنسامد) - أغسطس 24 - روما - بات صيف هذا العام في إمارة الشارقة متعة حقيقية لعشاق الرياضات والأنشطة البحرية من زوار الدولة وساكنيها، عبر مجموعة واسعة من العروض والخصومات الجاذبة التي أطلقتها "هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة"، ضمن حملة "صيف الشارقة 2022".



وتتنوع التجارب والأنشطة التي يمكن ممارستها على شواطئ إمارة الشارقة، ابتداءً من السباحة والغوص مروراً بالصيد والنزهات البحرية وصولاً إلى التجديف وركوب الأمواج والـ"جيت سكي" وغيرها الكثير، ليجد الزائر نفسه أمام خيارات عدة لقضاء صيفٍ ممتع لا يخلو من المغامرة، في حين توفر المتنزهات العديد من خيارات الترفيه والمخيمات الصيفية الحافلة بالرياضة وورش العمل إلى جانب الأنشطة المائية الداخلية ضمن بيئة آمنة للأطفال من مختلف الأعمار.



تقدم مراكز الرياضات البحرية مجموعة من الأنشطة والفعاليات ذات المحركات وبدون محركات أيضاً مثل التزلج الهوائي المظلي والتزلج على الماء وركوب القارب الأصفر، ولوح التزلج الطائر، وألواح التزلج ذات الدواسات، والتزلج الشراعي والكرة الطائرة الشاطئية وغيرها، ويقدم العديد من منظمي الرحلات السياحية جولات مصحوبة بمرشدين سياحيين لرحلات القوارب والغوص.



ا (أنسامد).



