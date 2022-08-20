الإمارات : الأسهم المحلية تستقطب سيولة ب8.1 مليار درهم

(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - استقطبت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية سيولة تجاوزت 8.1 مليار درهم في ختام تداولات الأسبوع الجاري، تركزت معظمها على الأسهم الكبرى في قطاعي البنوك والعقارات.



وتوزعت السيولة بواقع 6.46 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.692 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 2.1 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 77.4 ألف صفقة.



وحقق المستثمرون الأجانب غير العرب صافي شراء في السوقين بنحو 156.7 مليون درهم، منها 32.46 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي و124.2مليون درهم صافي شراء في سوق دبي، وذلك بعد تحقيقهم إجمالي مشتريات في السوقين بقيمة 1.65 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.49 مليار درهم.



وصعد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.73% خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 3419.72 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 10100.45 نقطة.



وفي سوق أبوظبي ارتفع "أبوظبي التجاري" بنسبة 2.38% و"الشارقة الإسلامي" 1.08%. وفي قطاع المواد الأساسية زاد سهم "فيرتيغلوب" بنسبة 3.68% و"بروج" 0.33%. وحققت أسهم السلع الاستهلاكية مكاسب متفاوتة مع صعود "رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 15% و"هيلي القابضة" 14.71%، فيما زاد "أغذية" بنسبة 0.6%. (أنسامد).



