ارتفاع معدل الوفيات في إيطاليا بنسبة 21٪ بسبب موجات الحر
البعثة الأممية تؤكد التزامها بخدمة الشعب الليبي ودعم السلام
الإمارات تطالب بمضاعفة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إيطاليا:مركز لامبيدوزا يستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق