الإمارات تطالب بمضاعفة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب

(أنسامد) - أغسطس 11 - روما - دعت دولة الإمارات المجتمع الدولي، إلى مضاعفة جهوده من أجل القضاء على كافة الجماعات الإرهابية لا سيما تنظيم داعش والجماعات المنتسبة إليه.



جاء ذلك خلال اجتماع ا الأمن الذي عقد أمس الثلاثاء بشأن الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين من جرّاء الأعمال الإرهابية.



ودعت دولة الإمارات مجلس الأمن إلى استخدام جميع الوسائل والسبل المتاحة، لمعالجة الثغرات والتحديات الناشئة التي تواجهها الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب. (أنسامد).



