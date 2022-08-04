"سيرفوميكس" تتخذ مقرا بالمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، احدى الشركات التابعة لمطارات أبوظبي، أنها أصبحت مقراً لشركة سيرفوميكس العالمية لأنظمة تحليل الغاز، والتي تُعد مزوداً لحلول قياس الغاز الموثوقة والدقيقة للصناعات في جميع أنحاء العالم.



وستُقدم سيرفوميكس الخدمات الأساسية المتعلقة بالغاز إلى السوق المحلية بينما تخدم الصناعات الهامة من مقرها الجديد داخل المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي والوحيد في الشرق الأوسط.



وتقوم سيرفوميكس بتصميم وتصنيع وتوزيع مجموعة واسعة من منتجات وخدمات تحليل الغاز للقطاع الصناعي، يشمل ذلك أجهزة تحليل الاحتراق، ومعدات تحليل العمليات والانبعاثات، وتقنية الاستشعار عن بُعد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والدعم والحلول المتكاملة دولياً.



وباتخاذها من المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي مقراً لها، ستتمكن شركة سيرفوميكس من تقديم حلول أعمال تلائم احتياجات القطاعات الحيوية في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، كما ستُعزز فرص الشراكة مع المتعاملين الحاليين في المنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي، ممن هم بحاجة إلى المنتجات والخدمات المتخصصة التي تقدمها سيرفوميكس.



وبقربها من مطارين دوليين يقعان في كل من أبوظبي والعين، توفر المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي لمتعامليها فرص ممارسة الأعمال التجارية مع الوصول الكامل إلى جانبي العمليات الجوية والأرضية في المطار، لتحقيق أهدافهم والمساهمة في نمو قطاع الطيران وتنوّع اقتصاد إمارة أبوظبي.



يُذكر أنّ المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي تُقدم لشركائها الحاليين مجموعة من الفرص والمزايا الفريدة والجذابة، والتي تتضمن موقعاً استراتيجياً، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، وبنية تحتية متقدمة، وحلولا لوجستية متكاملة. (أنسامد).



