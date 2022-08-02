الإمارات: متحف المستقبل يعرض سيارة كهربائية تجريبية جديدة

(أنسامد) - أغسطس 2 - روما - تتعاون أودي الشرق الأوسط مع متحف المستقبل لتقديم فئة " Avant " الجديدة من سيارة" A6 " الكهربائية الفاخرة المستقبلية، وتعرض السيارة التجريبية للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط حتى 11 أغسطس في جناح "تكنولوجيا المستقبل، اليوم" في المتحف، مما يسلط الضوء على رؤية أودي المستقبلية ومتحف المستقبل فيما يتعلق بالتنقل.



يُعد العرض الحصري، الذي يستضيفه جناح "تكنولوجيا المستقبل، اليوم" في متحف المستقبل، جزءاً من الشراكة الرسمية بين أودي الشرق الأوسط ومتحف المستقبل، أول متحف من نوعه يُبنى في دبي، ففي وقت سابق من هذا العام، أصبحت العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع شريك السيارات الرسمي للمتحف، مما يعكس النّهج التّقدمي المستقبلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.



يذكر أن جناح "تكنولوجيا المستقبل، اليوم" يستكشف طرق تشكيل التكنولوجيا للمستقبل والمساهمة في التغلب على التحديات المجتمعية والبيئية، ويتضمن مجموعة من النماذج الأولية والمنتجات الحالية التي تتضمن حلول التنقل التجريبية.



وتمثل سيارة " A6 Avant e-tron " التجريبية رمزاً للابتكارات التي تشكل المستقبل، وتعتبر ثالث سيارة أودي تُعرض في المتحف من بين العديد من الأنشطة الحصرية المخطط لها.



وأكد ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل أن الشراكة مع "أودي" تعتبر نموذجاً للشراكات الاستراتيجية الهادفة التي تنطلق من دبي لتوظيف أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تصميم مستقبل التنقل الذكي باستخدام الطاقة النظيفة في المدن. كما تعد مثالاً ناجحاً لمبادرات الابتكار والتعاون مع الخبراء والمواهب والعلامات التجارية العالمية الرائدة، ونموذجاً للمنظومة المتكاملة الداعمة التي توفرها دبي لتصميم وتنفيذ حلول المستقبل بأفكار سبّاقة وملهمة يقودها متحف المستقبل كممكّن ومنصة لمزيد من الشراكات النوعية.



و من جانبه قال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط أن السيارة التجريبية تعتبر رمزاً للابتكار الذي سيشكل مستقبل التنقل. (أنسامد).



