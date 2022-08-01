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ليبيا- انفجار شاحنة:مقتل 7 و اصابة 130
    (أنسامد) - أغسطس 1 - روما - قتل 7 أشخاص و اصيب 130بإصابات خطيرة في حريق شاحنة نقل وقود في الزوية جنوب ليبيا (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

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    إنكسار موجة الحر و إنخفاض الحرارة في إيطاليا

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