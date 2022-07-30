سوق دبي العقاري يسجل في يونيو أعلى حجم مبيعات خلال 9 سنوات

(أنسامد) - يوليو 30 - روما - شهد سوق دبي العقاري تسجيل أعلى حجم مبايعات لشهر يونيو 2022 خلال السنوات التسع الماضية حيث بلغ عدد المبايعات8897 مبايعة بقيمة وصلت إلى 22.75 مليار درهم، وذلك وفقا لبيانات المؤشر الرسمي لأسعار البيع والإيجارات الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع "بروبرتي فايندر".



وأشارت بيانات المؤشر الرسمي - الذي يتخذ من شهر يناير لعام 2012 كسنة أساس ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس- إلى أن المؤشر الشهري العام للمبيعات سجل في يونيو 2022 نحو 1.323 نقطة بسعر 1,288,925 درهم، في حين سجّل المؤشر الشهري للشقق نحو 1.393 نقطة بسعر 1,200,353 درهم وسجّل المؤشر الشهري للفلل/ تاون هاوس نحو 1.347 نقطة بسعر 2,157,668 درهم.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن المؤشر الشهري العام لأداء الإيجارات السكنية سجل 0.971 نقطة خلال يونيو الماضي بسعر 52,498 درهم، فيما سجّل المؤشر الشهري للشقق 0.974 نقطة بسعر 48,226 درهم، وسجّل المؤشر الشهري للفلل / تاون هاوس 0.870 نقطة بسعر 133,330 درهم.



وحسب البيانات، سجل المؤشر الربعي الإجمالي للمبيعات خلال الربع الثاني من عام 2022 نحو 1.328 نقطة بسعر 1,266,195درهم، وسجل المؤشر الربع السنوي للشقق 1.352 نقطة بسعر 1.153.034 درهم، في حين سجل المؤشر الربعي للفلل / التاون هاوس 1.264 نقطة بسعر 2.112.826 درهم.



وشهد شهر يونيو الماضي أعلى إجمالي حجم معاملات مبيعات منذ أكتوبر 2013 بإجمالي 8897 معاملة مبيعات بقيمة 22.75 مليار درهم، حيث استحوذت العقارات الثانوية على 60.05٪ من جميع معاملات المبيعات المسجلة، و39.95٪ للعقارات على الخارطة٫ ليشهد بذلك شهر يونيو زيادة بنسبة 34٪ من حيث الحجم٫ و24.8٪ من حيث القيمة مقارنة بشهر مايو 2022. (أنسامد).



