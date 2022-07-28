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عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران
    (أنسامد) - يوليو 28 - روما - تلقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي اتصالا هاتفيا من معالي حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران.

    جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل دفعها إلى الأمام وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

    كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

    وأشار الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى حرص دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها إلى التنمية والازدهار ودعمها لكافة الجهود المبذولة في هذا الصدد. (أنسامد).

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