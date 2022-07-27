المنتدى العربي للسياحة: "خريف ظفار" الوجهة السياحية الأفضل

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - أعلن " المنتدى العربي الثاني للسياحة و التراث " الذي أقيم بمدينة صلالة في سلطنة عمان اختيار" خريف ظفار" العماني كأفضل وجهة سياحية عربية على مستوى الوطن العربي لعام 2022.



و أكد الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي رئيس المنتدى أن الخبراء و المتخصصين بالقطاع السياحي المشاركين في المنتدى وقع اختيارهم على "خريف ظفار" العماني كأفضل وجهة سياحية على مستوى الوطن العربي لعام 2022 نظرا لما تتميز بها هذه المحافظة من مواقع سياحية مميزة ومتنوعة و بما حباها الله من أجواء استثنائية تعد مصدر جذب للسياح على المستوى العربي إضافة إلى تنوع الفعاليات المنفذة بها و التي يشملها خريف هذا العام وتسهم في جذب السياح من داخل السلطنة وعلى المستويين الخليجي و العربي خلال فصل الخريف.



وذكر أن " خريف ظفار " يستقطب السائح العربي عبر مطار صلالة الذي جرى تطويره وتوسعته ليستقبل عددا كبيرا من الرحلات اليومية إضافة إلى تمتع محافظة ظفار بالعديد من المناطق الطبيعية الخلابة سواء جبلية أو بحرية أو صحراوية إلى جانب الطقس البارد خلال أشهر الصيف وهي المنطقة الوحيدة التي تتمتع بهذا الطقس صيفا في دول الخليج.



وقال اليحيائي إن التطوير المستمر لفعاليات خريف ظفار يستهدف مضاعفة عدد السائحين القادمين للمحافظة مع استدامة الحركة السياحية على مدار العام وليس فصل الخريف فقط.



تسلم التكريم سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار خلال المنتدى، الذي أقيم على مدار يومين بحضور حشد من المتخصصين في صناعة السياحة بالوطن العربي و أكثر من 100 إعلامي متخصص في الإعلام السياحي بدول الخليج و الدول العربية. (أنسامد).



