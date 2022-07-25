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الإمارات : تسجيل 3 حالات اصابة بجدري القردة
    (أنسامد) - يوليو 25 - روما - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 3 حالات اصابة جديدة بالدولة لجدري القردة وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

    وتوصي وزارة الصحة أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

    وتطمئن وزارة الصحة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية. (أنسامد).

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