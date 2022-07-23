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الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف دهوك في العراق
    (أنسامد) - يوليو 23 - روما - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة سياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان شمال جمهورية العراق، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

    وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

    وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات مع كافة الإجراءات التي يتخذها العراق الشقيق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

    كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية العراق ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. (أنسامد).

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