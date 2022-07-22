"الإمارات النووية" تستكمل الاختبارات في آخر محطات براكة

(أنسامد) - يوليو 22 - روما - أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن إنجاز جديد في مسيرة تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية يتمثل في إتمام اختبار الأداء الحراري في المحطة الرابعة والأخيرة من المحطات في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، حيث يمثل هذا الاختبار خطوة كبيرة في المرحلة التي تسبق العمليات التشغيلية، والتي تم خلاله تطبيق كافة الدروس المستفادة من الاختبارات التي أجريت في المحطات الثلاث.



وتم خلال اختبار الأداء الحراري إجراء فحص شامل لمكونات المحطة من حيث عوامل التمدد الحراري والاهتزاز، وأظهرت نتائج الاختبار أن كافة الأنظمة تعمل وفق أعلى معايير الجودة والسلامة ضمن ظروف التشغيل الاعتيادية.



كما تضمن الاختبار على وجه الخصوص، اختبار صمام أمان جهاز الضغط، وقياس تدفق نظام سائل تبريد المفاعل وكذلك اختبار نظام التوربينات الرئيسي، الأمر الذي أكد على أن المكونات والأنظمة الرئيسية للمحطة تعمل وفق التصميم وتفي بجميع متطلبات التشغيل الاعتيادي.



ويستغرق إجراء اختبار الأداء الحراري عدة أسابيع، ويتضمن نحو 200 اختبار فردي ومتكامل للتحقق من أداء كافة الأنظمة الرئيسية في وضع التشغيل الكامل لكن من دون استخدام الوقود النووي.



وقبل هذا الاختبار، أكملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إجراء اختباري السلامة الهيكلية ومعدل التسرب المتكامل في رابع محطات براكة، حيث أكدت نتائج الاختبارين على مدى متانة مبنى المحطة الرابعة من حيث قدرته على مواصلة العمل في كافة الظروف الاعتيادية وغير الاعتيادية على حد سواء.



وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية - بهذه المناسبة - : "يؤكد إتمام هذه الاختبارات في رابع محطات براكة على التقدم المستمر في مسيرة تطوير المحطات وفقًا للمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية".



وأضاف الحمادي: "طبقت فرق العمل كافة الدروس المستفادة من تطوير جميع المحطات، الأمر الذي نتجت عنه زيادة كفاءة الإنجاز مع المحافظة على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية.



(أنسامد).



