إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "جزيرة فالكون" برأس الخيمة

(أنسامد) - يوليو 21 - روما - أعلنت "الحمرا" - شركة التطوير والاستثمار العقاري الرائدة في إمارة رأس الخيمة - إطلاق المرحلة الثانية من مشروعها السكني "جزيرة فالكون" بأسعار تبدأ من 6.2 مليون درهم.



يأتي ذلك عقب الإطلاق الناجح للمرحلة الأولى من المشروع وبيع جميع وحداته، والتي تضمنت فللاً مكونةً من غرفتين إلى أربع غرف نوم بأسعار تبدأ من 1.2 مليون درهم.



ويقع مشروع "جزيرة فالكون" وسط جزيرة خاصة في "قرية الحمرا" الحائزة على عدة جوائز، والتي تقع بدورها ضمن ممر النمو في رأس الخيمة الممتد من جزيرة الحمرا إلى جزيرة المرجان.



وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع 127 وحدة سكنية تشمل منازل "تاون هاوس" شبه متصلة مطلة على القناة، وفللاً مستقلة ذات إطلالة بحرية، ويمكن للمستثمرين الاستفادة من خيارات الدفع المرنة بما يشمل خطط ما بعد التسليم.



وإلى جانب التصاميم العمرانية المهيبة والمساحات الواسعة المفعمة بالهدوء والسكينة والمرافق المتطورة، يعتمد مشروع "جزيرة فالكون" نهجاً صديقاً للبيئة في تصميم وإنشاء وحداته السكنية مع اتباع أعلى المعايير المعتمدة في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، والحد من التلوث، إذ يتم تنفيذ ذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة والصديقة للبيئة مثل استثمار موارد الطاقة الشمسية، والاستفادة من المنتجات الخضراء المعتمدة والمواد منخفضة الانبعاثات، حيث سيتم تزويد كل وحدة سكنية بمحطات شحن مخصصة للسيارات والعربات الكهربائية.



وقال بينوي كوريان، المدير التنفيذي لمجموعة "الحمرا" إن الإقبال القوي للمستثمرين الدوليين على وحدات المرحلة الأولى من مشروع "جزيرة فالكون" يعكس مدى جودة عروضه، وعوائده طويلة الأجل، وشعبية رأس الخيمة كوجهة جذابة للإقامة وقضاء العطلات. (أنسامد).



