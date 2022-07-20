" مجلس سيدات أعمال دبي" يعزز تنافسية المرأة في سوق العمل

(أنسامد) - يوليو 20 - روما - اختتم مجلس سيدات أعمال دبي سلسلة ندوات وورش تدريبية متخصصة ولقاءات أعمال تنوعت مواضيعها لتلبي احتياجات سيدات ورائدات الأعمال المهنية فيما يستعد خلال الفترة المقبلة لتنظيم فعاليات تسهم في تعزيز تنافسية المرأة في سوق العمل وتطوير قدراتها ومهاراتها.



و ركزت الفعاليات التي شهدها شهر يونيو الماضي بمشاركة أكثر من 250 سيدة ورائدة أعمال على صحة ورفاهية المرأة والمهارات الأساسية في بيئة الأعمال، وكيفية الاستثمار في مهاراتها الشخصية والمهنية من أجل تعزيز إنتاجيتها في بيئة العمل.



و كشف المجلس عن تنظيم فعاليتين الأولى تتمثل في " مؤتمر صحة ورفاهية المرأة " لمساعدة سيدات الأعمال على اعتماد نظم حياة صحية وسليمة تخفف عنهن تحديات بيئة الأعمال والحياة اليومية ما يساعدهن على متابعة حياتهن المهنية والتأقلم معها وتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني، من خلال حوارات تفاعلية تستعرض أفضل الممارسات والتقنيات والخبرات في مجال الرعاية الطبية والتنمية البشرية، وتسهم في تسليط الضوء على الاهتمام بالصحة للوصول إلى حياة أكثر توازنا ونجاحا.



وتتمثل الفعالية الثانية في " لقاء قادة الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من السيدات " في إطار جهود المجلس دعم السيدات في مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تعريفهن بفرص نمو مشاريعهن ونجاحها عبر استعراض إمكانات التطوير والاستفادة من الفرص المتاحة.



بدورها أكدت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي أن المجلس يستهدف تطوير مهارات سيدات ورائدات الأعمال والارتقاء بخبراتهن المهنية والشخصية لتمكينهن من تحقيق طموحاتهن في مجتمع الأعمال، مشيرة إلى أن الفعاليات التي ينظمها المجلس تشكل ركيزة أساسية في الجهود المبذولة لدعم المرأة وتعزيز تنافسيتها.



و شملت الفعاليات التي نظمها المجلس خلال الشهر الماضي ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع "مايند ريزيلينس للتدريب" حول المرونة والصحة العقلية، وذلك لزيادة الطاقة الفردية والإنتاجية والقدرة على التعلم والتكيف مع المتغيرات، فضلا عن لقاء أعمال تفاعلي لأعضاء المجلس لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على العضوات الجدد، وكيفية الاستفادة من فرص اللقاءات ومزايا العضوية، في حين نظم ورشة عمل تدريبية حول تعزيز الثقة بالنفس لدى رائدات الأعمال. (أنسامد).



