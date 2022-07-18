سياسيون يشيدون باختيار رئيس الإمارات لفرنسا كأول وجهة دولية

(أنسامد) - يوليو 18 - روما - أشاد سياسيون فرنسيون باختيار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات لفرنسا كأول وجهة دولية رسمية له، مؤكدين أنهم ينظرون للاختيار بكل تقدير واحترام وامتنان.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن جون بول ماتيي، رئيس مجموعة الوسط في البرلمان الفرنسي، قوله : ممنونون للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على اختياره فرنسا لتكون وجهة لأول زيارة رسمية خارجية له منذ توليه الحكم في دولة الإمارات.



وأضاف "علاقاتنا الفرنسية الإماراتية متميزة وناجحة، وتربطنا بأصدقائنا الإماراتيين شراكة قوية ومتينة تشمل كل المجالات بما فيها الاقتصاد والدفاع والثقافة وحماية التراث والمناخ لكننا نعتبر الثقافة حجر الزاوية في هذه العلاقات المتميزة".



وتابع : الثقافة الفرنسية كما تعلمون هي عالمية وتجد لها صدى واسعا لدى الشعب الإماراتي، ونحن أيضا كفرنسيين ننهل من الثقافة الإماراتية ونستلهم منها كثيرا من الأمور، مشيرا إلى أن "ما يميز الإمارات و فرنسا هو أن علاقاتهما مبنية على الاحترام المتبادل ونجحا في خلق بيئة تبادل متوازنة وبناءة.



ونوه : علاقتنا مبنية على احترام كل طرف، بلدانا وضعا أسسا لتسهيل الاستثمارات تتضمن تسهيلات للشركات من البلدين ولرجال الأعمال، لذلك نحن في فرنسا نعتبر الإمارات شريكا استراتيجيا موثوقا في المنطقة".



بدوره، أشاد كاستور جان فيكتور، عضو البرلمان الفرنسي بزيارة الدولة التي يقوم بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى فرنسا، واصفا إياها بالتاريخية. (أنسامد).



