قمة جدة للأمن والتنمية: لقاء رئيس الإمارات والرئيس الأمريكي

(أنسامد) - يوليو 17 - روما - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وفرص تنمية التعاون والعمل المشترك وتطويره على مختلف المستويات بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعاتهما نحو المستقبل، وذلك على هامش قمة "جدة للأمن والتنمية"، في المملكة العربية السعودية.



وقدم الرئيس بايدن تعازيه إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. كما هنأ بايدن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.



وناقش الجانبان عدداً من الفرص والتحديات الإقليمية والعالمية، التي تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين دولة الإمارات والولايات المتحدة كونهما شريكين إستراتيجيين.



واستعرض اللقاء مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنمية المستدامة بجانب البيئة والتغير المناخي والأمن الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أسس التنمية والاستقرار والتقدم. (أنسامد).



