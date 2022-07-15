الإمارات: الرئيس محمد بن زايد يزور فرنسا الاثنين المقبل

(أنسامد) - يوليو 15 - روما - يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يوم الاثنين المقبل 18 يوليو الجاري زيارة دولة للجمهورية الفرنسية.



يبحث بن زايد خلال الزيارة مع إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب خاصة في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التعليم والثقافة والفضاء في ضوء الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وفرنسا.



ويناقش الجانبان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. (أنسامد).



