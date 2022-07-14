تمكين شعب الإمارات محور اهتمام القيادة السياسية

(أنسامد) - يوليو 14 - روما - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أن شعب دولة الإمارات محور اهتمام الدولة وعلى قمة أولوياتها منذ نشأتها، وسيظل منهج " سعادة المواطن ورعايته " الأساس في كل الخطط نحو المستقبل.



كما شدد بن زايد في كلمة له على القنوات التلفزيونية على أن سياسة دولة الإمارات ستظل داعمة للسلام والاستقرار في منطقتنا والعالم، وعوناً للشقيق والصديق، وداعية إلى الحكمة والتعاون من أجل خير البشرية وتقدمها.



وشدد الرئيس على أن الدولة ستستمر في نهجها الراسخ في تعزيز جسور الشراكة والحوار والعلاقات الفاعلة والمتوازنة القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.



وقال بن زايد إن سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه .. ونمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا قيم التعايش والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار للجميع.



وأشار رئيس الدولة إلى أن شعب الإمارات أثبت قبل الاتحاد وبعده وفي كل المراحل الصعبة التي مرت بنا .. أصالته وصلابته وإرادته القوية وقدرته على تجاوز التحديات..اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له، مثمنا الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات الذين يعتبرون الدولة بلدهم الثاني وإسهاماتهم المستمرة في البناء والتطوير منذ قيام دولة الإمارات. (أنسامد).



