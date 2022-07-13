الإمارات:1.4 مليون شخص يستفيدون من أضاحي الهلال الأحمر

(أنسامد) - يوليو 13 - روما - نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروع الأضاحي هذا العام في 57 دولة حول العالم، واستفاد منه مليونا و484 ألفا و432 شخصا في 4 قارات، ووسعت الهيئة نطاق المشروع مساهمة منها في الحد تداعيات نقص الغذاء وارتفاع أسعاره.



وباشرت الهيئة منذ اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك ذبح الأضاحي وتوزيعها عبر مكاتبها الخارجية وسفارات الدولة في عدد من الدول وبالتعاون والتنسيق مع بعض الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في الدول الأخرى.



وحرصت الهيئة على توسيع مظلة المستفيدين من مشروع الأضاحي هذا العام في جميع أنحاء العالم، وكثفت جهودها لزيادة ميزانية المشروع ليشمل أكبر قدر من الشرائح الضعيفة و الأسر المتعففة و الشرائح الضعيفة، وتوفير احتياجاتها من لحوم الأضاحي، خاصة وأن هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار الأضاحي في بعض الدول وتعذر على الكثير من الأسر محدودة الدخل توفير مستحقات الأضحية وإحياء سنة أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ، لذلك أدركت الهيئة هذا الجانب وقامت بالنيابة عن هؤلاء الضعفاء بتوفير متطلباتهم من لحوم الأضاحي التي جاءت مطابقة للضوابط الشرعية تعظيما لشعيرة الأضحية وتحقيق مقاصدها التكافلية.



وشمل مشروع أضاحي الهلال الأحمر 28 دولة في إفريقيا، تضمنت " موريتانيا، أوغندا، مصر، النيجر، أثيوبيا، بنين، جزر القمر، مالي، الصومال، بوركينافاسو، توجو، سيراليون، كينيا، ساحل العاج، المغرب، تشاد، غانا، غينيا كوناكري، جامبيا، السنغال، الرأس الأخضر، السودان، جنوب افريقيا، الجزائر، موزمبيق، رواندا، نيجيريا، وتنزانيا".



وفي آسيا شملت 16 دولة تضمنت، " باكستان، اندونيسيا، الهند، اليمن، قرغيزيا، العاق، طاجيكستان، الأردن، تايلاند، كمبوديا، بنجلاديش، سيرلانكا، سوريا، الفلبين، كازاخستان، والبحرين" وفي أوربا شملت 11 دولة تضمنت "البوسنه والهرسك، البانيا، كوسوفو، الجبل الأسود، أرمينيا، جورجيا، صربيا، بلغاريا، روسيا البيضاء، تركيا وقبرص"، إلى جانب البرازيل وكولومبيا في أمريكا الجنوبية. (أنسامد).



