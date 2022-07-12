المغرب : 274 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ"كورونا"

(أنسامد) - يوليو 12 - روما - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل274 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى1242241 حالة .



وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن مجموع التحاليل التى جرت ، عقب إجراء 2164 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12051453 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.



وأضاف البيان بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي 16157 حالة ، كما تم تسجيل 1736 حالة شفاء إضافية ليصل اجمالى حالات التعافي إلى1.206753. (أنسامد).



