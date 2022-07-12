موجة حارة تضرب إيطاليا الخميس تصل إلى 42 درجة
وليامز: أي عودة إلى العنف في ليبيا هي أمر غير مقبول
المغرب : 274 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ"كورونا"
في 24 ساعة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
حريق في جزيرة سانتو ستيفانو ، ألسنة اللهب مرئية من فينتوتين
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار
استقبال أوركسترا كالوش الأوكراني الفائز في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن في تورينو
الدورة 66 لمهرجان يوروفيجن للاغنية في تورينو
إيطاليا..عودة إحتفالات الأول من مايو