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المغرب : 274 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بـ"كورونا"
في 24 ساعة
    (أنسامد) - يوليو 12 - روما - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل274 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى1242241 حالة .

    وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بإن مجموع التحاليل التى جرت ، عقب إجراء 2164 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12051453 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من سنة 2020.

    وأضاف البيان بأنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة بالفيروس ليصبح العدد الإجمالي 16157 حالة ، كما تم تسجيل 1736 حالة شفاء إضافية ليصل اجمالى حالات التعافي إلى1.206753. (أنسامد).

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