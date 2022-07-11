فريق الإمارات يحافظ على صدارة سباق فرنسا للدراجات

(أنسامد) - يوليو 11 - روما - فاز تادي بوجاتشار من فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الثالث في المرحلة الثامنة من سباق فرنسا للدراجات، والتي أقيمت في سويسرا على مسار بطول 186كم انطلاقاً من بلدة دول وصولاً إلى لوزان.



وتضمنت المرحلة العديد من مسافات التسلق والتضاريس الوعرة، ما أدى إلى تشكل مجموعة متقدمة مؤلفة من 3 دراجين تمكنوا من التقدم على المجموعة الرئيسية بنحو 3 دقائق.



ومع الوصول إلى مسافة التسلق النهائية، انطلق كلٌّ من ماكنالتي ثم مايكا لدعم زميليهما بوجاتشار حتى قبل 200م من خط النهاية، لينطلق السلوفيني في سباق السرعة النهائي محرزاً الفوز بالمركز الثالث، متأخراً بفارق ضئيل عن منافسيه.



وبرغم احتلاله للمركز الثالث في المرحلة الثامنة، إلا أن تادي بوجاتشار يبقى في المركز الأول بالترتيب العام لسباق فرنسا للدراجات.



ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن بوجاتشار قوله: أوشكت على الفوز في هذه المرحلة، إلا أنني ترددت بعض الشيء في النهاية، ما مكَّن منافسي فان آرت من اجتيازي بسرعة كبيرة. لقد خاب ظني قليلاً لأنني فوَّتُّ الفوز بالمركز الأول، لكنني سعيد باحتلال المركز الثالث.



وأضاف : افتقدنا في سباق اليوم دعم زميلنا فيجارد ستيك لاينجم الذي اضطر إلى الانسحاب من السباق، وسنفتقده كثيرا في الأيام المقبلة.



(أنسامد).



